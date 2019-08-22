اضطراب عصبي غامض يصيب السنوريات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 11:48 صباحا
اضطراب عصبي غامض يصيب السنوريات (أ ف ب)

تحقّق السلطات الأميركية في اضطراب عصبي غامض يصيب حيوانات الفهد والوشق ويمنعها من التنقّل بشكل طبيعي.

وقالت الوكالة المعنية بالصيد والثروة الحيوانية البرية في فلوريدا إن «كلّ الحيوانات المصابة تسير بشكل غير طبيعي أوتعاني من مشاكل في القوائم الخلفية»، وفقًا وكالة فرانس برس.

وسجّلت كاميرات المراقبة صورًا لهذه السنوريات بدرجات مختلفة من المرض الذي لا تزال أسبابه مجهولة، ومن الفرضيات المطروحة لتفسير هذا الاضطراب، أمراض معدية أو نقص غذائي أو التعرّض لمواد سامة.

وما زال العلماء يسعون لتحديد نطاق هذه المشكلة، علمًا أن عدد الحيوانات التي بانت عليها هذه الأعراض منخفض نسبيًا، وقال جيل ماكراي مدير معهد الأبحاث في الوكالة المعنية بالصيد والثروة الحيوانية في فلوريدا «تمّ استبعاد أمراض كثيرة»، مشيرًا إلى أن خدماته تتعاون مع الأجهزة الفيدرالية وخبراء كثيرين من حول العالم لتبيان حقيقة المرض.

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