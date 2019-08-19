بيع مُهر إنجليزي بـ1,6 مليون يورو

المهر بيع لصالح إسطبلات «جودلفين» الشهيرة ومقرّها دبي (أ ف ب)

بيع مُهر إنجليزي أصيل في شهره الثامن عشر بـ 1,6 مليون يورو مساء الأحد، في دوفيل (غرب فرنسا) لإسطبلات «جودلفين» الشهيرة ومقرّها دبي، خلال مزادات أغسطس على خيول ستستخدم لاحقا في سباقات، وفق ما أفادت شركة «أركانا» القيّمة على هذا الحدث.

وهذه الأنثى الآتية من إسطبلات «مونسو» العريقة للخيول في قلب نورماندي، هي ثمرة تزاوج فحل الخيل «دوبايي» والفرس «برودنزيا». واشترتها إسطبلات «جودلفين» الشهيرة التي تتخذ في دبي مقرًّا لها، في اليوم الثاني من المزادات، وفق «فرانس برس».

وفي وقت سابق، بيع حصان أصيل آخر مصدره إسطبلات «مونسو» أيضا، من ذرية فحل الخيل «غاليليو» الذي يعدّ من أفضل الأصناف في العالم بـ1,5 مليون يورو لمدرب الخيول الياباني ميتسو ناكاوشيدا.

وذهب مهر آخر هو ثمرة تزاوج الفحل «كينغمان» والفرس «بليمسول» بـ850 ألف يورو. كما بيعت أنثى بـ800 ألف يورو هي نتيجة تزاوج فحل الخيل «دارك إينجيل» والفرس «مايهام».

والمزادات مستمرة ليوم الإثنين.