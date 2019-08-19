توقيف رجل عثر في صندوق سيارته على جثة زوجته

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 09:57 صباحا
أوقف الرجل في جبال الألب الفرنسية (أ ف ب)

أوقف رجل في جبال الألب الفرنسية بعد اكتشاف جثة زوجته في حقيبة داخل صندوق سيارته الأحد، فيما كان طفلاه الصغيران يجلسان في المقعد الخلفي، وفق ما ذكر مصدر مطّلع على القضية.

ووضعت الشرطة التي تتصرف بناء على معلومات وردت إليها تنبيها للقبض على الرجل وهو فرنسي ومعروف لدى الشرطة. وأوقف في دوسار في منطقة هوت سافوا (شرق)، وفق «فرانس برس».

وأضاف المصدر أنه عثر على الطفلين اللذين يتراوح عمرهما بين ست وسبع سنوات يجلسان في المقعد الخلفي للسيارة وغير مصابين بأذى.

وأفاد تقرير أوردته صحيفة «لو باريزيان» اليومية بأن العائلة كانت عائدة من إيطاليا إلى فرنسا حيث تعيش.

وفتح تحقيق في جريمة القتل. ورفض المدعي العام الإقليمي في آنسي الإدلاء بأي تصريحات في هذه المرحلة.

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