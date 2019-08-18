بيع مهر إنجليزي بسعر 800 ألف يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 04:11 مساء
المهر تم بيعه في نورماندي (غرب فرنسا)، في أولى أيام مزادات أغسطس (أ ف ب)

بيع مهر إنجليزي أصيل في شهره الثامن عشر بسعر 800 ألف يورو، السبت، في نورماندي (غرب فرنسا)، في أول أيام مزادات أغسطس على خيول ستستخدم لاحقًا في سباقات، بحسب ما أفادت شركة «أركانا» القيّمة على هذا الحدث.

ويأتي هذا المهر الذكر من إسطبلات إتريان (منطقة كالفادوس غرب فرنسا) وهو ثمرة تزاوج بين فحل الخيل «غاليليو» الذي يعدّ من أفضل الأصناف في العالم والفرس «شتيب أماك». واشتراه صندوق الاستثمار «فينيكس ثوروبريد» والسمسار درموت فارينغتون، وفق «فرانس برس».

وبيع حصان آخر، بعد ظهر السبت، مقابل 750 ألف يورو، في إطار هذا المزاد الذي يشمل نحو 79 خيلًا، وانطلق بعد ظهر السبت في دوفيل.

وتتواصل المزايدات على الخيول يومي الأحد والإثنين.

وبيع أغلى خيل سنة 2018 في مقابل 1.4 مليون يورو. وهو ذكر أتى من مزرعة «موتيراي كونساينمنت» في منطقة كالفادوس نتيجة تزاوج الفحل الشهير «دوبايي» و«جاست ذي جادج» التي تعتبر ملكة الخيول الأصيلة.

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