إيرلندي في التاسعة والتسعين يشارك في بطولة العالم لرقص التانغو

مشاركون في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان التانغو الدولي في كولومبيا (ا ف ب)

صفق الحضور لرجل إيرلندي يبلغ التاسعة والتسعين بعد أدائه رقصة في بطولة العالم لرقص التانغو في الأرجنتين.

وقال جيمس ماكمانوس لصحف محلية عبر مترجم «يمدني التانغو بسعادة كبيرة، والرقص مهم جدًا اجتماعيًا»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وجمع محبو التانغو في بلده إيرلندا التبرعات لتمويل رحلته، وقال الرجل التسعيني الذي يتمتع بلياقة بدنية جدية إنه بدأ رقص التانغو في 2002 فقط عندما كان في الثمانينات من العمر.

وارتدى سترة بيضاء وسروالًا أسود وربطة عنق ورقص في الجولة الأولى من التصفيات مع الأرجنتينية لوسيا سيفا.

وحاز الثنائي تصفيقًا حارًا من الحضور في قاعة أوسينا ديل أرتيه في العاصمة الأرجنتينية، ويشارك في بطولة العالم لرقص التانغو هذا العام من 36 بلدًا أكثر من 744 ثنائيًا.