احتفال بالذكرى المئتين والخمسين لميلاد نابليون في أجاكسيو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 02:35 مساء
أجاكسيو تحتفي بالذكرى المئتين والخمسين لميلاد نابليون (أ ف ب)

تشهد أجاكسيو في جزيرة كورسيكا الفرنسية فعاليات احتفالية مدتها ثلاثة أيام؛ احتفاءً بالذكرى المئتين وخمسين لميلاد نابليون.

وانطلقت الاحتفالات، الثلاثاء، في مسقط رأس إمبراطور الفرنسيين في الجزيرة المتوسطية، بمسيرة استعراضية في الشوارع لعناصر من الحرس الإمبراطوري في الإمبراطورية الفرنسية الأولى «بداية القرن التاسع عشر»، إلى جانب سيدات أنيقات يرتدين أزياء تعود إلى تلك الحقبة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشارك في هذه المسيرة نحو 700 شخص من أنحاء أوروبا كلها، خصوصًا من تشيكيا وبلجيكا، وستجرى في شوارع أجاكسيو التي تزينها أشجار النخيل معارك شوارع واشتباكات بأسلحة قديمة تحاكي تلك التي كانت تجرى إبّان الإمبراطورية الأولى.

وتتخلل هذه الفعاليات مؤتمرات حول سجناء الحرب خلال الثورة الفرنسية والإمبراطورية الأولى، وحول طفولة نابليون في أجاكسيو، فضلًا عن معارض عن جهاز الصحية في الجيش الكبير وحفلات راقصة.

ومن المرتقب محاكاة معركة أوسترليتز التي انتهت سنة 1805 بانتصار جيش نابليون على القوات النمساوية- الروسية.

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