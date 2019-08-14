«ديزني» ملاحقة قضائيًا بسبب ازدواجية المعايير

«ديزني» ملاحقة قضائيًا بسبب ازدواجية المعايير (أ ف ب)

يلاحق عدد من الطلاب الصينيين قضائيًا «ديزني» الأميركية بسبب ازدواجية المعايير، إذ تحظر على زوارها إدخال طعامهم الخاص إلى متنزّهاتها الترفيهية الآسيوية.

وأقيمت دعوى قضائية ضد «شنغهاي ديزني لاند» لأنها لا تفرض القيود نفسها في الولايات المتحدة أو المتنزهات التابعة لها في أوروبا، وفق طلاب الحقوق الأربعة، وقالت الطالبة الملقبة وانغ إن «حقوقها انتهكت» بعدما منعت من إدخال طعامها الخاص ما أجبرها على شراء طعام من المتنزه بأسعار مبالغ فيها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأشعلت هذه القضية موقع «ويبو» الاجتماعي وحصل وسم يعني باللغة الصينية «ديزني ملاحقة قضائيًا لحظرها إدخال الطعام والمشروبات الخاصة»، على أكثر من 600 مليون مشاهدة وعشرات الآلاف من التعليقات.

وأوضحت شركة «ديزني» لمحطة «سي سي تي في» أن القواعد «نفسها كتلك التي تفرضها معظم المتنزهات الترفيهية في الصين ووجهات ديزني الأخرى في آسيا».

فمتنزهات «ديزني» في الولايات المتحدة وباريس تسمح لزوارها بإدخال طعامهم الخاص، لكنها تمنع هذا الامر في متنزهاتها في طوكيو وهونغ كونغ وشنغهاي.

وكتب أحد مستخدمي «ويبو»، «قوانين ديزني هي مثال على ازدواجية المعايير والتمييز».