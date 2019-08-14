العثور على جثة مراهقة اختفت قبل 10 أيام في ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 08:30 صباحا
العثور على جثة مراهقة اختفت قبل 10 أيام في ماليزيا (أ ف ب)

عثر الثلاثاء على جثة عارية تعود لمراهقة فرنسية إيرلندية اختفت من منتجع ماليزي، في غابة بعد بحث استغرق 10 أيام شارك فيه فريق ضخم.

وانتشلت طائرة هيليكوبتر الجثة من الغابات المطيرة ونقلتها للمستشفى حيث توجه والدا المراهقة المفقودة نورا كوارن البالغة 15 عامًا للتعرف إليها، وفقًا لوكالة فرانس برس.

واختفت من منتجع دوسون الذي يقع على مسافة قريبة من كوالالمبور في 4 أغسطس بعد يوم من وصولها برفقة أسرتها لتمضية إجازة، وكانت هذه الفتاة تعاني من إعاقة عقلية طفيفة، وتعتقد عائلتها أنها اختطفت لكن الشرطة صنفت قضيتها على أنها قضية شخص مفقود.

وتوزّع أكثر من 350 شخصًا في الغابة الكثيفة مدعومين بمروحيات وطائرات بدون طيار وكلاب بوليسية وغواصين، فيما أجرى أتباع للشامانية طقوسًا في محاولة لتحديد مكانها.

وأعلن نائب رئيس الشرطة الوطنية الماليزية مازلان منصور خلال مؤتمر صحافي أنه عثر على الجثة في مجرى صغير في واد على مسافة حوالى 2,5 كيلومتر من المنتجع.

وقال إن مجموعة من المتطوعين الذين كانوا جزءًا من فريق البحث عثروا على الجثة بعدما أبلغهم أحد الأشخاص بمكانها، وأوضح أنها كانت عارية لكنه رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.

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