«بريجيت باردو» تشكو شخصًا اقتلع رأس ديك حي بأسنانه

ديك في مدينة فرانكفورت الألمانية، 25 فبراير 2019 (أ ف ب)

أعلنت مؤسسة الممثلة الفرنسية بريجيت باردو، المدافعة عن الحيوانات، أنها ستتقدم بشكوى في حق رجل اقتلع في يونيو رأس ديك حي بأسنانه، بحسب ما أفاد ناطق باسمها وكالة «فرانس برس».

ويظهر شريط فيديو انتشر كثيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاعبًا في كرة الباسك (باسك بيلوتا) يقتلع رأس ديك وهو جالس مع أصدقاء بعد سهرة تخللها إسراف في الشرب.

وقال دانييل رابوسو ممثل مؤسسة بريجيت باردو المحلي: «لقد توصلت إلى مصدر الفيديو لأحدد الشخص الذي بثه وكان يندد بما حصل». وتمكن من تحديد الفاعل على أنه لاعب كرة الباسك بيشنتي لارالده البالغ الثانية والعشرين.

وأوضح أن مؤسسة بريجيت باردو كلفت محاميها التقدم بشكوى.

وأضاف: «من الصادم والمقزز أن نرى في العام 2019 حيوانات تقتل من أجل المتعة فقط. هذا الشخص ربما يكون قدوة للشباب لذا يجب ألا نترك هذه الأفعال تمر من دون عقاب».

وجرت الحادثة التي صوِّرت بواسطة هاتف نقال خلال عشاء في 23 يونيو بعد مباريات لكرة الباسك في إطار مهرجان محلي.

وقال بيشنتي لارلده ردًّا على وسيلة الإعلام المحلية «ميدياباسك» إنه ارتكب خطأ، ويدرك أنه أساء التصرف. وتعذر على وكالة «فرانس برس» الاتصال به.