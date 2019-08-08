فاعل خير مجهول الهوية يوزع 200 ألف يورو في ألمانيا

قدّم فاعل خير مجهول الهوية ما لا يقل عن 200 ألف يورو على شكل تبرعات نقدية (أ ف ب)

قدّم فاعل خير مجهول الهوية ما لا يقل عن 200 ألف يورو على شكل تبرعات نقدية لمؤسسات مختلفة في منطقة برونسفيغ منذ بداية العام، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الثلاثاء.

ومُنحت دار للمسنين الإثنين 100 ألف يورو نقدًا موزعين على 200 ورقة مالية من فئة 500 يورو وفقًا لـ«فرانس برس» نقلًا عن وسائل الإعلام المحلية.

وعثر على الأموال في ظرف موجه إلى هيئة تحرير صحيفة «براونشفايغر تسايتونغ» مرفقًا بعنوان المتلقي المفترض.

وكتب فاعل الخير الكريم «إن مساعدة الأشخاص المصابين بمرض خطير على الموت بكرامة هي دلالة على التعاطف البشري وتستحق الاحترام والتقدير».

وقال الصحفي ديفيد ماخه من الصحيفة المذكورة «لا نعرف من هو المتبرع ولا نريد تعريض هذه الأعمال الصالحة للخطر» بالسعي إلى معرفة المزيد من المعلومات.

في الماضي، ترك هذا الشخص المجهول نفسه مغلفات تحتوي على 20 ألف و50 ألف يورو وفقًا للمصدر ذاته. وفي السنوات الأخيرة، أرسلت العديد من التبرعات المجهولة المصدر إلى جمعيات خيرية مختلفة.

ووفقًا لمحطة «إن دي أر» العامة، تلقت صحيفة «فولسبرغر» العام الماضي ظرفًا يضم 100 ألف يورو لبناء دار ثانية للمسنين.