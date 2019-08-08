ثوران بركان في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:42 صباحا
صورة تظهر جبل أساما مع البركان ثائرا، 8 أغسطس 2019 (أ ف ب)

ثار بركان ياباني يقع على مسافة 140 كيلومترًا تقريبًا غرب طوكيو ليل الأربعاء - الخميس للمرة الأولى منذ 2015 ما أدى إلى فرض قيود للوصول إلى المنطقة.

وبدأ النشاط في جبل أساما أحد أكثر براكين البلاد نشاطًا ليلًا قاذفًا الرماد والدخان على ارتفاع ألفي متر تقريبًا في الأجواء، وفق «فرانس برس».

ورفعت وكالة الأرصاد الجوية على الفور مستوى الإنذار إلى 3 من سلم يحوي خمس درجات ما يعني منع الاقتراب على مسافة أربعة كيلومترات من البركان.

ومن الممكن أن يتسبب البركان بسقوط صخور وبغيوم ساخنة تحوي الغازات البركانية في قطر قدره أربعة كيلومترات حول فوهة البركان، بحسب ما حذرت الوكالة.

وأضافت أن البلدات القريبة من البركان قد تتأثر أيضًا بسقوط حجارة أصغر حجمًا وبالرماد بحسب اتجاه الرياح.

وأجلي أشخاص عدة كانوا يخيمون على مسافة قريبة إلى مركز إيواء حيث أمضوا الليل.

ولا يزال البركان يقذف الغازات البركانية صباح الخميس لكن عند مستوى «طبيعي» بحسب ما أفاد مسؤول في الهيئة، مضيفًا «لم نرصد زيادة في النشاط».

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