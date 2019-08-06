اندماج عملاقي الصحافة الأميركية «غانيت» و«غايتهاوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 03:26 مساء
الاندماج يشبه زواج مصلحة من شأنه السماح لهما بتدعيم موقعهما في قطاع يعاني صعوبات مزمنة (أ ف ب)

أعلنت مجموعة «غانيت» الرائدة في مجال الصحافة في الولايات المتحدة، ومنافستها «غايتهاوس» عزمهما الاندماج، فيما يشبه زواج مصلحة من شأنه السماح للعملاقين الأميركيين بتدعيم موقعيهما في قطاع يعاني صعوبات مزمنة.

وستستحوذ «نيوميديا إنفستمنت غروب» المالكة «غايتهاوس» على «غارنيت» عن طريق شراء أسهم ودفع أموال نقدية في صفقة تقرب قيمتها الإجمالية من 1.4 مليار دولار، وفق «فرانس برس».

هذا التحالف بين «غانيت» (يو أس إيه توداي) و«غايتهاوس» سيولّد عملاقًا في الصحافة المحلية مع 263 جريدة يومية و145 مليون قارئ.

وأكد المدير العام لمجموعة «نيو ميديا إنفستمنت» مايكل ريد «نظن أن هذه العملية ستكون قيّمة لمساهمينا وستوجد فرصًا لموظفينا ومستقبلًا أكثر صلابة للصحافة».

وأضاف «من خلال توحيد موظفينا الموهوبين ومصادر دخلنا المتكاملة، سنتمكن من توسيع تغطيتنا المحلية لزبائننا وتعميق عروضنا من المنتجات للشركات المحلية والإسراع في انتقالنا من الصحافة الورقية إلى الوسائط الرقمية».

وبموجب هذا الاتفاق، ستقدم مجموعة «نيو ميديا» 12.06 دولار (على شكل أسهم أو نقدًا) عن كل سهم «غانيت»، كما أن مساهمي «نيو ميديا» سيحوزون غالبية بسيطة من الحصص في الشركة الجديدة بنسبة تقرب من 50.5%.

ويعاني قطاع الصحافة التقليدية أزمة كبيرة في ظل تخلي عدد كبير من المستهلكين والمستثمرين والمعلنين عنها للتحول إلى المضامين الرقمية.

واعتبر جون جيفري لويس رئيس «غانيت» من ناحيته أن هذا الاتحاد بين اسمين كبيرين في القطاع الإعلامي سيحسن «الصحة المالية» للشركة المستقبلية «للحفاظ على نموها في مستقبل رقمي».

وأعلنت الشركتان في بيان مشترك أن الاتفاق قد يتيح لهما توفير ما بين 275 مليون دولار و300 سنويا.

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