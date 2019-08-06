دوناتيلا فرساتشي تشتري فيلا بـ 5 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أغسطس 2019, 11:21 صباحا
مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فرساتشي متحدثة في نيويورك، 28 يونيو 2019 (أ ف ب)

اشترت مصممة الأزياء الإيطالية دوناتيلا فرساتشي فيلا «لا فيربانيلا» أحد أجمل الدارات على بحيرة ماجوري في إيطاليا بخمسة ملايين يورو تقريبا، بحسب ما أعلنت شركة الوساطة العقارية.

وتعرف الدارة أيضا باسم «فيلا موندادوري» لأنها كانت ملكا لعائلة موندادوري صاحبة مجموعة نشر تحمل الاسم نفسه. وكانت هذه العائلة اشترت الدارة في عشرينيات القرن الماضي، وفق «فرانس برس».

واستضافت هذه الدارة الكثير من المشاهير من بينهم والت ديزني وتوماس مان وجورح سيمونون الذين تركوا تواقيعهم على الجدار فوق الموقدة.

وتمتد الدارة على 1400 متر مربع وتقع مباشرة على البحيرة في شمال إيطاليا ولها حديقة كبيرة مع حوض سباحة وحوالى 50 قاعة من بينها 20 غرفة نوم و12 حماما، بحسب ما جاء في بيان الشركة العقارية «إنغل أند فولكرز».

وباعت عائلة فرساتشي دار الأزياء إلى مجموعة مايكل كورس الأميركية في مقابل 2,1 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

لكن دوناتيلا فرساتشي بقيت المديرة الفنية للدار التي أسسها العام 1978 شقيقاها جاني وسانتو. وهي مساهمة أيضا في «كابري هولدينغز ليمتد» الاسم الجديد لشركة مايكل كورس القابضة. واستثمرت عائلة فرساتشي 150 مليون يورو من قيمة صفقة البيع في هذه الشركة القابضة.

وقبل هذه الصفقة، كانت عائلة فرساتشي تملك 80 % من الدار في مقابل 20 % لصندوق الاستثمار الأميركي «بلاكروك».

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