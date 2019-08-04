لصة كانت تختار ضحاياها من صفحة الوفيات

اللصة كانت تنفذ عمليات السطو أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع (أ ف ب)

يلاحق القضاء الأميركي شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو لمنازل أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع.

ووجّهت محكمة أميركية رسميًّا هذا الأسبوع تهمًا إلى لاتونيا ستيوارت (28 عامًا) بتنفيذ ست عمليات سطو بين 2017 و2018 في أحياء يقطنها أثرياء في نيويورك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية، وفق «فرانس برس».

وأشار المدعي العام في مقاطعة ويتشيستر، شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعوة وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ أثناء مراسم التشييع.

وفي الأول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات، وضعت الشرطة منزلًا قيد المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم.

وتتبّع عناصر الشرطة لاتونيا ستيوارت وأوقفوها وهي في طريقها إلى منزلها. وقد وجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة، فيما كان طفلها في المقعد الخلفي.

وقبل أشهر من هذه الواقعة، كانت شرطة كيب كود في ولاية ماساتشوستس قد أوقفت رجلًا ملقبًا بـ«لص المآتم» كان يدأب على سرقة منازل الأرامل خلال تشييعهن أزواجهن.