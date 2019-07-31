العثور على جثة «ملك القهوة» في نهر هندي

عثر على جثة الملياردير الهندي ف. ج. سيدهارثا في نهر جنوب الهند (أ ف ب)

عثر على جثة الملياردير الهندي ف ج سيدهارثا الملقب «ملك القهوة» الذي فقد الإثنين، في نهر جنوب الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.

شوهد صاحب سلسلة «كافيه كوفي داي» للمرة الأخيرة ليل الإثنين، وهو يسير على جسر في ولاية كارناتاكا (جنوب) قرب نهر نيثرافاثي، وقد أبلغ سائقه عن اختفائه عندما لم يعد، وفق «فرانس برس».

وإثر ذلك، أطلقت الشرطة حملة بحث واسعة النطاق وقد عثر صيادون محليون على جثته على ضفة النهر.

وقال ساسيكانث سينثيل نائب مفوض شرطة كارناتاكا الجنوبية «عثر على جثة سيدهارثا في وقت مبكر من اليوم»، مضيفاً «لقد أرسلنا جثته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ونحن ننتظر النتائج».

وقال سانديب باتيل مفوض الشرطة في مانغالورو إن الجثة ستسلم لعائلة سيدهارثا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية. وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان سيدهارثا قد انتحر.

وعبّر رئيس الوزراء السابق ه د ديفي غودا عن «صدمته» لوفاة سيدهارثا وكتب على «تويتر»، «يجب على الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة في وفاته المأساوية».

ودعت النائبة المعارضة مانيش تيواري إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال كيران مازومدار شو رئيس شركة «بايوكون» إحدى شركات الأدوية الرائدة في آسيا إن سيدهارثا بدا أنه تحت «ضغوط لا تحتمل» ويجب التحقيق في ملابسات الحادث.