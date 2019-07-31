العثور على جثة «ملك القهوة» في نهر هندي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 31 يوليو 2019, 11:12 صباحا
عثر على جثة الملياردير الهندي ف. ج. سيدهارثا في نهر جنوب الهند (أ ف ب)

عثر على جثة الملياردير الهندي ف ج سيدهارثا الملقب «ملك القهوة» الذي فقد الإثنين، في نهر جنوب الهند، وفق ما أعلنت الشرطة الهندية الأربعاء.

شوهد صاحب سلسلة «كافيه كوفي داي» للمرة الأخيرة ليل الإثنين، وهو يسير على جسر في ولاية كارناتاكا (جنوب) قرب نهر نيثرافاثي، وقد أبلغ سائقه عن اختفائه عندما لم يعد، وفق «فرانس برس».

وإثر ذلك، أطلقت الشرطة حملة بحث واسعة النطاق وقد عثر صيادون محليون على جثته على ضفة النهر.

وقال ساسيكانث سينثيل نائب مفوض شرطة كارناتاكا الجنوبية «عثر على جثة سيدهارثا في وقت مبكر من اليوم»، مضيفاً «لقد أرسلنا جثته إلى التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ونحن ننتظر النتائج».

وقال سانديب باتيل مفوض الشرطة في مانغالورو إن الجثة ستسلم لعائلة سيدهارثا بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية. وأضاف أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان سيدهارثا قد انتحر.

وعبّر رئيس الوزراء السابق ه د ديفي غودا عن «صدمته» لوفاة سيدهارثا وكتب على «تويتر»، «يجب على الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة في وفاته المأساوية».

ودعت النائبة المعارضة مانيش تيواري إلى إجراء تحقيق مستقل.

وقال كيران مازومدار شو رئيس شركة «بايوكون» إحدى شركات الأدوية الرائدة في آسيا إن سيدهارثا بدا أنه تحت «ضغوط لا تحتمل» ويجب التحقيق في ملابسات الحادث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأميرة هيا زوجة حاكم دبي تتقدم بطلب لحمايتها من الزواج القسري في بريطانيا
دولى
«مواصلات الوفاق» تنفي استخدام مطار معيتيقة عسكريا
ليبيا
سفير إيطاليا: حفتر لن يلقي السلاح.. وأفق الاتفاق لا يزال بعيدا
ليبيا
«داخلية الوفاق» تفتح تحقيقا في حذف لقب نجلي حفتر
ليبيا
المسماري يؤكد استهداف «حظيرة للطائرات المسيرة» بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بومبيو لا يستبعد الترشح للرئاسة الأميركية
دولى
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة الدورية إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - فوارق!
كاريكاتير
102 وليبيان اثنان يحصلون على الإقامة في أميركا خلال قرعة 2019
ليبيا
شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الفوائد الصحية لدبس الخروب