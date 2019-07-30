«أوبر» ستلغي ثلث الوظائف في قسم التسويق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يوليو 2019, 03:10 مساء
خطوة «أوبر» جاءت بغية تخفيض التكاليف (أ ف ب)

أعلنت «أوبر»، الإثنين، إلغاء 400 وظيفة في قسم التسويق التابع لها، أي ثلث إجمالي الوظائف في هذه الخدمة، وذلك بغية تخفيض التكاليف.

وجاء هذا الإعلان في وثيقة داخلية حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منها عممها المدير التنفيذي دارا خسروشاهي، ومديرة التسويق جيل هزلبايكر. وكانت جريدة «نيويورك تايمز» أول وسيلة إعلامية كشفت عن هذا الخبر.

في مارس، أعلنت «أوبر» عن توظيفها 24494 شخصا في العالم، من بينهم أكثر من 1200 موظف في قسم التسويق.

وكتب خسروشاهي «لا نقوم بهذه التغييرات لأن قسم التسويق لم يعد مهما بالنسبة إلى أوبر، بل بالعكس، نحن نريد إجراء تعديلات لأن تقديم رؤية قوية ودينامية وموحدة هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا».

وتأتي تدابير التقشف هذه في وقت تعاني المجموعة المتخصصة في سيارات الأجرة مع سائقين ضغوطات مالية بعد اكتتاب أسهمها في البورصة في مايو الماضي.

وتكبدت المجموعة في الربع الأول من العام خسائر صافية بقيمة مليار دولار.

ومن المرتقب أن تقدم نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، غير أن التفاؤل ليس سيد الموقف نظرا للنفقات في مجال التسويق والترويج التي تدفعها «أوبر» ومنافستها «ليفت» لجذب الزبائن في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى توفير سيارات أجرة مع سائقين، تستثمر «أوبر» في الدراجات الكهربائية وتسليم الوجبات والسيارات المستقلة.

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