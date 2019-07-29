شاي بأكواب «الطين الساخنة» يلقى رواجا في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 01:34 مساء
يحتشد كل مساء في كشك ثناء الله في إسلام أباد باكستانيون لاحتساء «تندوري تشاي» (أ ف ب)

يحتشد كل مساء في كشك ثناء الله في إسلام أباد باكستانيون لاحتساء «تندوري تشاي» وهو شاي بالحليب يقدّم في أكواب من الطين تخرج مباشرة من تنور تقليدي.

فهذه الأكواب الطينية توضع في التنور وسط درجات حرارة عالية. وبعدها، يصبّ الشاي الذي يحضر بشكل منفصل في تلك الأكواب ويبدأ الغليان بمجرد أن يلامس الطين الساخن، وفق «فرانس برس».

وفي باكستان حيث ينتشر مشروب الشاي بالحليب الكلاسيكي الذي يتميز بكثافته وطعمه القوي واللذيذ بين كل الطبقات الاجتماعية، يغوي «تندروي تشاي» الباكستانيين بطعمه المميز.

والتندور منتشر على صعيد واسع في جنوب آسيا ويستخدم عادة لتحضير الخبز.

لكن صنع الشاي بهذه الطريقة هو الجاذب الرئيسي لكثيرين كما يوضح ثناء الله مالك المكان الواقع في منطقة راقية في العاصمة الباكستانية.

ويقول «إن طريقة تحضير هذا المشروب مثيرة للاهتمام ما يجعل الناس يحبونه»، مضيفا أن الشاي يحتوي أيضًا على نكهة دخانية تجذب الكثيرين. 

ويخبر الزبون الدائم محمد إسحاق خوار الجالس بين الوافدين «هناك أجواء مختلفة خصوصا من خلال الطريقة التي يقدم بها الشاي.. فهو نمط قديم جدًا يعود إلى الأيام الخوالي عندما كانت تستخدم الأواني الطينية».

وبات هذا المشروب شائعا للغاية لدرجة أطلقت مجموعة «تندوري تشاي كومباني» التي أسست في لاهور أخيرًا، فرعها الثاني.

ورغم أن ثقافة القهوة آخذة في الانتشار في المدن الرئيسية في باكستان مع وجود المقاهي المحلية والسلسلات العالمية، فإن الشاي بغض النظر عن طريقة إعداده، يبقى عنصرا أساسيا في قائمة الطعام اليومية.

وتعتبر البلاد واحدة من أكبر مستهلكي الشاي على مستوى العالم وفقا لشركة البحوث «يورومونيتور إنترناشونال»، في حين كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «غالوب» أن 73 % من شاربي الشاي الباكستانيين يستهلكون كوبين منه على الأقل يوميا.

ويقول محمد قاسم خان أحد الزبائن في مطعم صغير في إسلام أباد «لا يستهلك الشاي بهذه الكميات الكبيرة في باكستان فقط بل في شبه القارة بكاملها، لقد اختلط هذا المشروب بدمنا».

ويضيف «يزيل الشاي التعب الجسدي كما أنه يمنحك شعورا بالانتعاش».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا
منوعات
ليفربول يعلن تعاقده مع أصغر لاعب في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
عبد المعز الزناد يهزم خصمه الإيطالي بالنقاط
رياضة محلية
محطات في تاريخ المغرب منذ اعتلاء محمد السادس العرش
عربى
ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إيطاليا تسعى لمكافحة إدمان الأجهزة الإلكترونية