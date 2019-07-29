شاحنة تقتل أنثى فيل مهددة بالانقراض في ماليزيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 29 يوليو 2019, 12:51 مساء
تنتمي الأفيال في شبه جزيرة ماليزيا إلى فصيلة الفيلة الآسيوية المهددة بالانقراض (أ ف ب)

نفقت أنثى فيل بعدما صدمتها شاحنة على طريق سريع في ماليزيا وفق ما ذكرت الشرطة الإثنين، في حادث جديد يطال هذه الحيوانات المهددة بالانقراض بعدما دمرت موائلها الطبيعية.

وتعتبر هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا موطنا للعديد من الحيوانات البرية التي أصبحت مجبرة على الخروج من موائلها الطبيعية في الوقت الذي تتوسع فيه الزراعة والمستوطنات البشرية.

وقال الشرطي محمد عدلي مات داود لوكالة «فرانس برس» إن أنثى الفيل قتلت مساء الأحد، على طريق مزدحمة في شمال متنزّه وطني في ولاية تيرينغانو الشمالية الشرقية.

وأضاف «ظهر قطيع من الفيلة البرية من الغابة فجأة في الظلام. وإثر ذلك، قتلت فيلة أنثى عمرها بين 5 و6 سنوات بعدما صدمتها شاحنة».

وأوضح أن سائق الشاحنة التي كانت تنقل فلذات الحديد إلى المرفأ لم يتعرض لإصابات.

وفي العام 2017 قتل فيلان على الطريق نفسها في شهرين.

وتنتمي الأفيال في شبه جزيرة ماليزيا إلى فصيلة الفيلة الآسيوية التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بأنها من الأنواع المهددة بالانقراض.

وبين العامين 2013 و2018، قتل أكثر من ألفي حيوان برّي على الطرق في شبه جزيرة ماليزيا وفقا لمسؤولي الحياة البرية.

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