حشرات الجنادب تجتاح شارع ستريب في لاس فيغاس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 28 يوليو 2019, 11:47 صباحا
صورة قدمتها دائرة الزراعة في نيفادا تظهر جندبا فيما احتاجت أسراب من الجنادب جادة ستريب الشهيرة في لاس فيغاس (أ ف ب)

وسط ذهول السياح والمقيمين، اجتاحت جحافل من الجنادب جادة ستريب في لاس فيغاس، خلال هجرتها إلى المناطق الشمالية.

وأظهرت مقاطع مصورة بثت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أسرابا من هذه الحشرات وهي من نوع الجندب أشحب الجناح، تتكتل على أضواء اللوحات الإعلانية البراقة في هذه الجادة الشهيرة أو تغطي أرصفة الشوارع.

وقالت دائرة الزراعة في ولاية نيفادا إن الاجتياح النادر الحصول مرتبط بالشتاء والربيع الماطرين بشكل استثنائي، وفق «فرانس برس».

وقال عالم الحشرات في وزارة الزراعة الأميركية، جيف نايت، إن الحشرات قد تثير الخوف في نفوس كثيرين، إلا أنها غير مؤذية ولا تشكل «مؤشرا إلى نهاية العالم».

وأوضح نايت للصحافيين مساء الجمعة «هي لا تنقل أمراضا ولا تلسع وليست من النوع الذي يطرح مشكلة بالنسبة لنا. وهي لا تلحق أضرارا كثيرة».

وقال إن هذه الجنادب البالغ طولها 3,8 سنتيمتر تقريبا ستغادر لاس فيغاس في غضون أسبوعين كحد أقصى. وأشار إلى أنها «تأتي وتستقر وفي الليل تنطلق وتغادر».

واعتبر أن الطريقة الفضلى لتجنب جذب هذه الحشرات التي تستهويها الأشعة فوق البنفسجية، هي استخدام أنوار صفراء أو كهرمانية اللون. وفي حال دخلت الحشرات إلى المنزل، نصح نايت بكل بساطة «باستخدام المكنسة الكهربائية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليلة الأبطال.. الملاكم الليبي فتحي بربيش يفوز بالقاضية على منافسه البريطاني
رياضة محلية
«إنستغرام» تلغي علامات الإعجاب
علوم وتكنولوجيا
الحبري: الصرف الصحي أتلف العملات بفرع «المركزي» في بنغازي
ليبيا
3 طفلات يصارعن الموت.. صورة توثق معاناة السكان المحليين بعد الغارات على أدلب
عربى
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالسلام المسماري
ثقافة وفن
النصر والاتحاد في مهمة أفريقية استثنائية
رياضة محلية
خطأ طبي قد يكون وراء وفاة نيل أرمسترونغ
منوعات
بالصور: تشييع جنازة فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود
ثقافة وفن
صندوق النقد الدولي يصرف لمصر شريحة بقيمة ملياري دولار
اقتصاد
حسونة الليبي يخطف أضواء بطولة العالم للسباحة برقم جديد
رياضة محلية
كاركاتير خيري - مبادرات حل الأزمة في ليبيا
كاريكاتير
شواهد التدخل الأجنبي تعمق حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي حول ليبيا
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علامات وجود الحصى في الكلى