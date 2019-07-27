أفعى تقتحم برلمانا محليا في نيجيريا

تسللت أفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي في جنوب غرب نيجيريا (أ ف ب)

قرر برلمان محلي في نيجيريا تعليق جلساته، وذلك بسبب أفعى، حسب ما أعلن على ناطق رسمي الجمعة.

وتسللت الأفعى إلى القاعة العامة في برلمان محلي جنوب غرب نيجيريا، ما دفع النواب إلى إخلاء الموقع، وفق «فرانس برس».

وقال أولوغبنغا أومولي الناطق باسم مجموعة من نواب ولاية أوندو «عندما كنا نهم بالدخول للمشاركة في جلسة عامة، دخلت أفعى كبيرة القاعة ما عطّل جلستنا وأرغمنا على المغادرة على عجل».

ويبدو أن الأفعى سقطت من السقف إلى القاعة العامة، كما أنها لم تلدغ أحداً، وأمسك بها موظفو البرلمان وقتلوها، وفق أومولي. وعزا الناطق الحادثة إلى الحالة المتهالكة للبرلمان بسبب نقص التمويل وتأخر الصيانة.

وأوضح أومولي «هذه الغرفة لم تعد آمنة للعمل التشريعي لذلك قررنا أن نرفع الجلسات وسيدخل البرلمان في إجازة إلى أجل غير مسمى». وقال إن النواب لن يعودوا إلى حين الانتهاء من رش الموقع بالمواد الكيميائية اللازمة.

وهذه المرة الأولى المعروفة التي تدخل فيها أفعى قاعة الجلسات في البرلمان، على رغم تسجيل شكاوى من انتشار قوارض وزواحف في المناطق الحرجية المحيطة بالموقع.

ولم يذكر أومولي نوع الأفعى التي تسببت بالاضطراب داخل مقر البرلمان الخميس. وتضم نيجيريا أعدادا كبيرة من الأفاعي بما فيها أنواع سامة كثيرة.

وأظهرت دراسة أجريت العام 2001 ونشرتها «المجلة الإفريقية للطب والعلوم الطبية» أن ما يقرب من 500 شخص من كل مئة ألف نسمة يتعرضون للدغات أفاع في نيجيريا سنويا. وواحدة من كل ثماني حالات تكون قاتلة.

ويتعرض معظم الضحايا للدغات الأفاعي أثناء الزراعة أو الرعي أو المشي في مناطق مكسوة بالأعشاب والنباتات. ويتوجه أقل من 10% من ضحايا لدغات الأفاعي في نيجيريا إلى المستشفى للعلاج.