بيع زوج أحذية «نايكي» بسعر قياسي

متجر لمنتجات «نايكي» في نيويورك، 15 يونيو 2017 (أ ف ب)

بيع أحد أزواج الأحذية الرياضية الأولى المنتجة من شركة «نايكي» الأميركية الثلاثاء، في مقابل 437 ألفًا و500 دولار خلال مزاد إلكتروني نظمته دار «سوذبيز»، في رقم قياسي عالمي لهذا النوع من الأحذية.

أحذية «مون شو» كانت موجهة لمتسابقين أميركيين في ألعاب القوى لدورة الألعاب الأولمبية في 1972. وكان زوج الأحذية الذي بيع الثلاثاء، وهو الوحيد الذي لم يتم انتعاله بين 12 زوجًا من هذا الطراز، مطروحًا بسعر يتراوح ما بين 110 آلاف دولار و160 ألفًا، وفق «فرانس برس».

ويعود الرقم القياسي السابق إلى العام 2017 وقد سجله زوج أحذية رياضية من نوع «كونفرس فاستبريك» كان قد انتعله نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان في نهائي دورة الألعاب الأولمبية سنة 1984 في لوس أنجليس، حيث بيع في مقابل 190 ألفًا و373 دولارًا خلال مزاد نظمته دار «أس سي بي أوكشن».

واشترى زوج أحذية «مون شو» رجل الأعمال الكندي مايلز نادال (61 عامًا)، وهو ينوي عرض هذا الزوج في متحفه الخاص في تورنتو الذي يحمل اسم «دير تو دريم أوتوموبايل ميوزيم»، بحسب بيان نشرته دار «سوذبيز» الثلاثاء.

وهذا الزوج من الأحذية كان واحدًا من مئة زوج طرحت للبيع في مزاد نظمته «سوذبيز» بالشراكة مع موقع «ستاديوم غودز» المتخصص، غير أن مايلز نادال كان قد استحوذ على الأزواج الـ99 الأخرى الأسبوع الماضي في مقابل 850 ألف دولار، وهو رقم قياسي لمجموعة أحذية رياضية.