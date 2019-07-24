طلاق ملك ماليزيا السابق من زوجته ملكة الجمال الروسية

ملك ماليزيا السابق محمد الخامس (أ ف ب)

تطلق ملك ماليزيا السابق محمد الخامس من ملكة جمال روسية سابقة منهيًا زواجًا استمر بضعة أشهر كان قد تنحى على إثره عن العرش للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بحسب ما أفاد محاميه.

غير أن ملكة جمال موسكو لا تزال تؤكد أنها متزوجة من السلطان محمد الخامس وهي تواظب على نشر صور لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق «فرانس برس».

وتنحى الملك محمد الخامس عن منصبه في يناير بعد سنتين من توليه العرش إثر انتشار أخبار عن هذا الزواج العام الفائت فيما كان رسميًا في فترة نقاهة للعلاج. وشكّل تنحيه سابقة في تاريخ العرش الماليزي.

وقال المحامي كوه تيين هوا الذي يتخذ مقرًا له في سنغافورة إن محمد الخامس «انفصل بشكل نهائي من ريهانا أوكسانا غورباتنكو في 22 يونيو 2019 بعدما رمى عليها الطلاق بالثلاثة طبقًا للشريعة الإسلامية».

وأصدرت محكمة إسلامية في ولاية كيلانتان شمال شرق ماليزيا التي لا يزال محمد الخامس سلطانًا عليها، وثيقة طلاق وفق ما أفاد المحامي في وقت سابق هذا الأسبوع.

غير أن ملكة الجمال السابقة نفت علمها بالطلاق قائلة لموقع ماليزي «لم أسمع البتة بإجراءات طلاق طالتني مباشرة».

ولا تزال تنشر صورًا عبر «إنستغرام» تظهرها إلى جانب السلطان وطفل ولد في مايو.

وقال المحامي كوه لصحيفة «سترايتس تايمز» الصادرة في سنغافورة إنه «لا دليل موضوعيًا بعد على هوية الوالد البيولوجي للطفل».

وإثر تنحي محمد الخامس، اختير السلطان عبدالله أحمد شاه وهو رجل رياضي يشغل مناصب عدة في الهيئات الرياضية، ملكًا جديدًا لماليزيا.

وتتبع ماليزيا نظامًا ملكيًا دستوريًا يحكمه تفاهم فريد قائم على انتقال العرش بواقع مرة كل خمس سنوات بين حكام الهيئات الملكية الإسلامية في الولايات التسع التي تتشكل منها البلاد.