توقيف رجل أسترالي بشحنة مخدرات بـ140 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 01:06 مساء
حافلة المخدرات كان يقودها رجل خارج عن القانون واصطدمت بسيارة عنصر أمني (أ ف ب)

ضبطت السلطات الأسترالية شحنة من الميثامفيتامينات بقيمة 140 مليون دولار أميركي بعدما اصطدمت حافلة كان يقودها رجل خارج عن القانون بسيارة عنصر أمني أمام محطة للشرطة.

وأظهرت مشاهد التقطتها كاميرات مراقبة حافلة بيضاء تصطدم بسيارة كانت متوقفة خارج مركز شرطة في ضاحية سيدني قبل أن يفر بها سائقها مسرعًا، وفق «فرانس برس».

وأشارت الشرطة إلى أن السائق المفترض البالغ من العمر 26 عامًا أوقف بعد حوالى ساعة في منطقة تبعد أقل من عشر دقائق من مسرح الحادث.

وأفيد بأن الحافلة كانت مملوءة بصناديق تحتوي على 237 كيلوغرامًا من مخدر الميثامفيتامين غير القانوني، بقيمة سوقية مقدرة بحوالى مئتي مليون دولار أسترالي (140 مليون دولار أميركي).

ووجهت اتهامات إلى سائق الحافلة بالاتجار بكميات كبيرة من المخدرات والقيادة المتهورة وعدم التعاون مع الشرطة. 

ويمثل الرجل أمام محكمة في سيدني الثلاثاء. ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات.

وتسجل أستراليا انتشارًا متزايدًا للميثامفيتامينات، إذ أظهر تقرير حكومي صدر العام الماضي أن عدد الأشخاص الذين يتناولون هذه المخدرات في البلاد أكبر نسبيًا من ذلك المسجل في أكثرية بلدان العالم.

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