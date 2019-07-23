«بنغازي تجود بخيرها» صفحة على فيسبوك للعمل الخيري

قام مجموعة من شباب مدينة بنغازي بإنشاء صفحة اجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك سموها «بنغازي تجود بخيرها».

وقالت سليمة الكراتي إحدى أعضاء فريق بنغازي تجود بخيرها لـ«بوابة الوسط»، الثلاثاء إن «الفكرة جاءت في شهر رمضان المبارك الماضي حيث اتفقنا علىأن نكون فريقًا متكاملًا لمساعدة أهل بنغازي ووفق المتوفر من الناس، أي أن الناس هي التي تساعد الناس وما نحن إلا وسيلة بينهم».

وأضافت الكراتي: «خلال شهر رمضان غطينا ما يقارب من 80 عائلة وفي عيد الفطر الماضي قدمنا ملابس لما يقارب من 600 طفل، ولدينا ورشة عمل ستقام في القريب العاجل خاصة بالإطفال لتوعيتهم وتنمية قدراتهم».

وتابعت قائلة: الفريق قام بـ«التجميع من الناس وأصحاب المحلات التجارية وكان الكل متعاونًا مع الفريق

وقمنا بعد عيد الفطر بمبادرة زيارة للمسنين في بلدة مسة وكان الهدف منها معنويًا».



وأشارت الكراتي إلى أنهم حاليًا يقومون بـ«التجهيز لمناسبة عيد الأضحى وشراء أضاحي العيد للعديد من العائلات المحتاجة في بنغازي وبعد العيد سيقومون بزيارة معنوية للأطفال المصابين بمرض السرطان لدعهم».

ليبيون ينشؤون مجموعة على «فيسبوك» لعلاج قطط الشوارع

ولفتت عضوة المجموعة سليمة الكراتي إلى أن المجموعة «لا تتبع أي جهة بل هي عمل تطوعي بحت ويتكون الفريق من خمس فتيات وسبعة من الشباب بإدارة الشاب أيمن المذكور».