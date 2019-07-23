شاهد صاعقة تضرب قاربًا في لقطة مخيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 يوليو 2019, 03:18 مساء
لقطة مثبة من الفيديو (يوتيوب)

شهدت مدينة بوسطن الأمريكية عواصف رعدية قوية، وخلال إحداها شاهد البعض صاعقة تضرب قاربًا شراعيًا صغيرًا، في مشهد مثير وثقه أحدهم بالكاميرا الخاصة به.

وحدثت هذه الواقعة في ميناء المراكب جنوبي مدينة بوسطن، السبت، عندما اجتاحت العواصف والأمطار الغزيرة الساحل الشرقي للولايات المتحدة وضرب البرق المنطقة، حسب وسائل إعلام أميركية.

‏ونشرت قناة «دارك شادو» على «يوتيوب» المقطع مصحوبًا بتعليق يقول: «هاري مينوتشي من ولاية ماساتشوستس الأمريكية كان عند ميناء بوسطن يصوّر الأجواء فتمكن من تصوير هذه اللقطة المخيفة لصاعقة قوية وهي تضرب المكان وكادت أن تحرق أحد القوارب».

ويظهر مقطع الفيديو احتراق القارب فور أن ضربته الصاعقة، لكن ألسنة اللهب سرعان ما انطفأت تحت هطول الأمطار الغزيرة.

وقالت شبكة «سي إن إن» إنه لم يكن هناك أحد على المركب لحظة ضربتها الصاعقة، لكن أجهزة المركب تضررت بشدة بسبب شحنة الكهرباء القوية.

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