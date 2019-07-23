العثور على حطام غواصة اختفت منذ 1968

العثور على حطام غواصة اختفت منذ 1968 (أرشيفية:انترنت)

عثرت البحرية الفرنسية على حطام غواصتها «مينيرف» التي اختفت قبالة ساحل تولون في البحر المتوسط العام 1968 في واقعة راح ضحيتها 52 شخصًا.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الاثنين، «عثرنا للتو على مينيرف. كانت عملية ناجحة. لحظة ارتياح وإثبات للبراعة التقنية. قلبي مع الأسر التي انتظرت هذه اللحظة طويلًا»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقررت الحكومة في 2018 إحياء جهود البحث عن «مينيرف» في أعقاب طلبات من الأسر المكلومة، ويرجع الفضل في العثور على حطام الغواصة إلى الطائرات المسيَّرة واستخدام تقنية جديدة للموجات الصوتية.

وما زال سبب غرق الغواصة مجهولًا إلى الآن.