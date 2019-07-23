«إل تشابو» يستأنف الحكم بالسجن مدى الحياة

"ال تشابو" بعد توقيفه في المكسيك (أ ف ب)

استأنف تاجر المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر في حقه غداة قرار قاض فدرالي في بروكلين على ما أظهرت وثيقة أضيفت إلى الملف الاثنين.

واستأنف المحامي مارك فرنيش المتخصص في اجراءات الاستئناف الحكم الخميس بعد ساعات قليلة على الحكم بالسجن مدى الحياة الذي أصدره القاضي براين كوغان في حق غوسمان، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وفي الولايات المتحدة، لا يترافق الاستئناف مع محاكمة جديدة بل ينبغي على القاضي المعين التحقق من أن الاجراءات القانونية احترمت وأن قرار محكمة البداية اتخذ مع مراعاة النصوص، إلا أنه لا يتوقع صدور الحكم قبل أشهر عدة.

وكان خواكين غوسمان يعتبر أكبر تاجر مخدرات في العالم وهو صدّر إلى الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1200 طن من الكوكايين خلال ربع قرن. ورغم توقيفه لا تزال منظمته تقف وراء غالبية المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة.

وخلال المحاكمة اظهرت جهة الادعاء أن التاجر المكسيكي أمر بقتل أو أنه قتل بنفسه ما لا يقل عن 26 شخصا بعد تعذيبهم أحيانًا، وهم مخبرون وتجار مخدرات من كارتلات منافسة وعناصر في الشرطة وحتى أفراد من عائلته.