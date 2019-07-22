مسن أبلغ عن وجود قنبلة لمواعدة مضيفة طيران

مضيفتا طيران خلال حدث في مطار بلغراد الدولي في صربيا، 25 أكتوبر 2013 (أ ف ب)

أقر رجل صربي بأنه وجه بلاغًا كاذبًا عبر الهاتف بوجود قنبلة في مطار بلغراد لأنه كان يأمل في مواعدة مضيفة طيران، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقال الرجل البالغ 65 عامًا لمحكمة في بلغراد إنه التقى مضيفة طيران في شركة «لوفتهانزا» الألمانية في بلغراد وأراد مواعدتها، وفق «فرانس برس».

وبعدما لم يجدها في الفندق الذي كانت تنزل فيه، اتصل بمطار نيكولا تيسلا الدولي في العاصمة الصربية وادعى وجود قنبلة في طائرة تابعة لشركة «لوفتهانزا».

وسعى من خلال هذه الخطوة إلى تفادي مغادرة المضيفة بلغراد.

وأُجلي الركاب البالغ عددهم 130 وأفراد الطاقم الخمسة واُضطروا للانتظار ساعات عدة أثناء قيام وحدة شرطة خاصة بفحص الطائرة، قبل أن تعطى الإذن بالمغادرة إلى فرانكفورت.

ونجحت الشرطة في الوصول إلى الفاعل إثر تحديد الهاتف الثابت الذي استخدمه لإجراء المكالمة.

وأمرت المحكمة بتوقيف الرجل لمدة 30 يومًا، وستوجه إليه تهمة التسبب في حالة ذعر واضطراب.