توقيف مهرب مخدرات في معدته 1,7 كيلوغرام من الهيروين

الشرطة الإيطالية تتفحص 94 كبسولة هيرويين ضبطت في معدة مسافر نيجيري، 18 يوليو 2019 (أ ف ب)

أعلن الدرك الإيطالي توقيف نيجيري وصل إلى مطار فيوميتشينو في روما وفي معدته 1,7 كيلوغرام من الهيروين مخبأة في 94 كبسولة بلاستيكية.

وأتى هذا الرجل على متن رحلة انطلقت من أديس أبابا ولفت انتباه قوى الأمن إذ كان شديد التوتر، وفق «فرانس برس».

ونقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب حيث أظهر تصوير بالأشعة وجود الأقراص.

وأبقته السلطات في المستشفى تحت مراقبة مشددة خلال ثلاثة أيام، وهي المدة التي استغرقها إخراج هذه الحبوب بطريقة طبيعية. ثم اقتادته إلى السجن.

وكل سنة يوقف العشرات من مهربي المخدرات في مطار فيوميتشينو في روما لكن عادة مع كميات أقل من المخدرات في المعدة.

ويأتي أغلبيتهم من أفريقيا وأميركا اللاتينية، بحسب ما أفاد مسؤول في قوى الأمن.