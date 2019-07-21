حظر عيدان الشرب البلاستيكية ليس أولوية لترامب

دونالد ترامب في حديقة البيت الأبيض، 19 يوليو 2019 (أ ف ب)

تفضي أحيانا التبادلات بين دونالد ترامب والصحفيين إلى مواقف مفاجئة، فبين سؤالين عن إيران والصين، سئل الرئيس الأميركي عن نيته حظر عيدان الشرب البلاستيكية، فبدا مشككا في جدوى هذا التدبير.

وقال «أظن أن لدينا مشاكل أكبر من العيدان البلاستيكية»، وفق «فرانس برس».

ثم أعطى رأيه في الموضوع قائلا، «لديكم عود صغير. لكن ما عسانا نفعل بالصحون والغلافات وكل تلك الأشياء الأكبر بكثير والمصنوعة من المادة عينها؟».

وختم ممازحا «الجميع يركز على عيدان الشرب، لكن هناك أمورا لا بد من التطرق إليها»، ومقرا في الوقت عينه بأن «السؤال مثير للاهتمام».

وطرح الفريق المكلف بحملته الانتخابية للعام 2020 عيدانا بلاستيكية للبيع كتب عليها اسم ترامب بالليزر تحت شعار «عيدان الورق لليساريين لا تجدي نفعا».