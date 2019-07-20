فرنسا تقتل 20 من ثيران البيسون لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 يوليو 2019, 12:10 مساء
القضاء على عشرين ثورًا من البيسون بعدما هربت من حظائرها في فرنسا (أ ف ب)

قضي في منطقة ميجيف في جبال الألب الفرنسية الجمعة على عشرين ثورًا من البيسون بعدما فرت من المزرعة التي كانت تربى فيها من دون التمكن من إعادتها، على ما أفادت السلطات.

وأعلنت السلطات المحلية القضاء على 20 ثورًا من نوع البيسون، بعدما فرت من المزرعة التي كانت تربى فيها، في منطقة ميجيف في جبال الألب الفرنسية، الجمعة.

هذه الحيوانات التي يراوح وزنها عمومًا بين 300 كيلوغرام و600، وبينها صغيرا بيسون، هربت صباح الأربعاء في ظروف لا تزال غامضة من المزرعة، التي كانت تعيش فيها، وفق «فرانس برس».

وأصدرت بلديتان محليتان الخميس قرارات لتقييد حركة المرور، بسبب حالات الفرار هذه. وحاولت السلطات المحلية من دون جدوى إعادة هذه الحيوانات إلى حظائرها، بمساعدة عناصر من المديرية الوطنية للصيد والحيوانات البرية.

وأوضحت المسؤولة في منطقة أوت سافوا في الألب الفرنسية أوريلي لوبورجوا: «لا يمكن التعامل مع حيوانات بيسون كما لو أنها قطيع من الأبقار».

وأشارت إلى أن حيوانات البيسون بقيت «بعيدة نسبيًا عن المناطق المأهولة، لكن ثمة شوارع مخصصة للمتنزهين لذا ثمة مخاطر حصول لقاءات غير مستحبة».

ودفع هذا الوضع بالسلطات المحلية إلى اتخاذ قرارًا بالقضاء على هذه الحيوانات الشاردة فجر الجمعة.

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