بيع مجموعة أحذية رياضية نادرة بـ850 ألف دولار

نموذج من «نايمي ماغ» ضمن المجموعة المؤلفة من 99 زوجا من الأحذية الرياضية (أ ف ب)

بيعت مجموعة من 99 زوجًا من الأحذية الرياضية مقابل 850 ألف دولار لرجل أعمال كندي خلال مزاد خاص نظمته دار «سوذبيز» للمزادات في نيويورك وهو رقم قياسي لهذا النوع من الأحذية.

هذه المجموعة كانت في الأساس ضمن عملية بيع عبر الإنترنت بالشراكة بين «سوذبيز» وموقع «ستاديوم غودز» المتخصص وكانت مؤلفة من 100 زوج، وفق «فرانس برس».

وعرض رجل الأعمال الكندي مايلز نادال (61 عامًا) شراء كامل الأحذية المعروضة، لكن صاحب الزوج الأكثر ندرة رفض بيعه، مفضلًا طرحه في مزاد منفصل.

ويعتبر هذا السعر الأعلى على الإطلاق لزوج أحذية رياضية أو مجموعة منها.

ومن بين هذا الأزواج الـ99، أحذية «نايكي» بما في ذلك زوجان من نموذج «نايكي ماغ» المستقبلي المستوحى من فيلم «باك تو ذي فيوتشر 2». وصنع 89 نسخة فقط من واحد منهما العام 2016 وقدر سعره بين 50 ألف و70 ألف دولار.

وهناك خمسة أزواج نادرة من مجموعة محدودة أطلقها مغني الراب الأميركي على طراز «جوردن 4» ترافيس سكوت قدرت بما يتراوح بين 45 ألف و60 ألف دولار.

ومن بين أحذية «جوردن» الكثيرة، زوج من «إير جوردن» صنع خصيصًا لمناسبة تقاعد لاعب البيسبول ديريك جيتر. وصنعت منه خمس نسخ فقط، وقدر سعرها ما بين 40 ألف و60 ألف دولار.

والرقم القياسي في فئة الأحذية الرياضة سجله زوج واحد من نوع كونفرس فاست بريك الذي بيع في العام 2017 بـ 190372 دولارًا الذي انتعله نجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردن في نهائي الألعاب الأولمبية العام 1984.