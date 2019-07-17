الشرطة الأميركية تحذر من رمي المخدرات في المرحاض

تمساح أميركي (أ ف ب)

حذّرت شرطة مدينة صغيرة في ولاية تينيسي (جنوب الولايات المتحدة) من مغبّة رمي المخدرات في المرحاض، خشية أن تدمنها حيوانات مثل البطّ والإوزّ وتستحيل التماسيح شديدة الخطورة.

وطلبت شرطة لوريتو عبر حسابها على «توتير» إثر مداهمة منزل مشتبه به حاول التخلّص من الميثامفيتامين عبر رميها في المرحاض وتشغيل طاردة المياه «رجاء لا ترموا مخدراتكم في المراحيض»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت الشرطة «عندما ترمون أشياء في المراحيض، ينتهي بها المطاف في أحواض تخزين المياه قبل انتقالها إلى الأنهر حيث ينتشر البطّ والإوزّ وغيرها. وإدمانها قد يفضي إلى ما لا يحمد عقباه».

كما أن التماسيح قد تزداد خطورة في الأنهر، بحسب ما حذّرت الشرطة.

وأثار هذا التحذير ردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.