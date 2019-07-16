أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين تحت شعره المستعار

صورة وزّعتها الشرطة الإسبانية لكولومبي أوقف في برشلونة، 16 يوليو 2019 (أ ف ب)

أُوقف كولومبي في مطار برشلونة شمال شرق إسبانيا كان يخفي نحو 500 غرام من الكوكايين تحت شعر مستعار، بحسب ما أعلنت الشرطة الثلاثاء.

وأتى هذا المسافر في رحلة انطلقت من بوغوتا كانت تخضع لمراقبة مشددة من قوى الأمن، وقد لفت انتباه العناصر «بحجم الشعر المستعار الذي كان يضعه، وبالتوتر الشديد الذي كان باديًا عليه»، وفق ما جاء في بيان الشرطة ونقلته «فرانس برس».

وكان يضع تحت قبعته شعرًا مستعارًا يخفي كيسًا فيه 503 غرامات من الكوكايين، توازي قيمتها في السوق أكثر من 30 ألف يورو.

وأُوقف في أواخر يونيو في إطار هذه العملية التي أُطلق عليها اسم «عملية الشعر المستعار» وسُلم إلى القضاء.

ويستخدم مهربو المخدرات باستمرار أساليب غريبة لإدخال بضائعهم إلى إسبانيا، بوابة الدخول إلى أوروبا للكوكايين المنتجة في أميركا الجنوبية والحشيشة المصدرة من المغرب.

وخلال السنوات الماضية، عثرت قوات الأمن على كميات من الكوكايين في العديد من حشوات للصدر والكراسي المتحركة والجبص المستخدم للف الأقدام المكسورة.