محطم شفرة النازيين على الورقة الجديدة لفئة 50 جنيهًا إسترلينيًا

حاكم مصرف إنجلترا يكشف عن الورقة النقدية الجديدة في متحف العلوم والصناعة في مانشستر (أ ف ب)

أعلن بنك إنجلترا الإثنين، أنه اختار عالم الرياضيات آلن تورينغ الذي كسر شيفرة النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، ليضع صورته على الورقة النقدية الجديدة من فئة 50 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا.

وقال مارك كارني حاكم مصرف إنجلترا فيما كان يكشف عن الورقة في متحف العلوم والصناعة في مانشستر شمال غرب إنجلترا «آلن تورينغ عالم رياضيات بارز كان لعمله تأثير هائل على الطريقة التي نعيش من خلالها اليوم»، وفق «فرانس برس».

وأضاف «بصفته أب علوم الكمبيوتر والذكاء الصناعي وكذلك بطل حرب، كانت مساهمات آلن تورينغ بعيدة المدى وثورية».

وأفاد بنك إنجلترا بأن تورينغ لعب دورًا محورياً في تطوير أجهزة الكمبيوتر.

والصورة التي ستظهر على الورقة التي ستصبح قيد التداول بحلول نهاية العام 2021، التقطت لتورينغ في العام 1951.

وتلقى عالم الرياضيات هذا عفوًا بعد وفاته من الملكة إليزابيث الثانية في العام 2013، إذ أدين العام 1952 بإقامة علاقة مع رجل يبلغ من العمر 19 عامًا، علمًا أن المثلية الجنسية كانت وقتها محظورة قانونا.

ولم يدخل السجن لكنه أخصي وتوفي جراء تسممه بالسيانيد فيما يبدو أنه انتحار أقدم عليه في العام 1954 عندما كان يبلغ 41 عامًا.

وفي العام 2017، صدر «قانون آلن تورينغ» الذي يعطى بموجبه عفو للرجال المتوفين الذين أدينوا أو أنذروا بموجب تشريع يحظر الأفعال الجنسية المثلية في بريطانيا.

وأدى الممثل البريطاني بنيديكت كامبرباتش دور عالم الرياضيات في الفيلم الناجح «ذي إيمتايشن غايم».

ويضع بنك إنجلترا وجوهًا جديدة على الأوراق النقدية لبريطانيا، وسيظهر على الورقة النقدية الجديدة من فئة 20 جنيهًا إسترلينيًا التي من المقرر أن تصبح قيد التداول العام المقبل الفنان ج. م. دبليو. تورنر.

أما الورقتان النقديتان من فئتي 5 جنيهات و10 جنيهات إسترلينية، فيظهر عليهما وينستن تشرتشل والكاتبة جاين أوستن على التوالي.