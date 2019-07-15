الشرطة تطارد أطفالاً سرقوا سيارة في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 يوليو 2019, 11:55 صباحا
ترك أحد الأولاد رسالة لعائلته أبلغهم فيها عن مخططاته (أ ف ب)

اجتاز أربعة أولاد مسافة ألف كيلو متر بسيارة رباعية الدفع مسروقة في المناطق الريفية النائية في أستراليا قبل أن تمسك بهم الشرطة، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وانطلق صبي في الرابعة عشرة من العمر واثنان آخران في الثالثة عشرة وفتاة في العاشرة من العمر في رحلتهم هذه السبت بعدما جمعوا المال ووضعوا معدات صيد السمك في سيارة لإحدى عائلاتهم أخذوها من بلدة روكهامبتون الساحلية في ولاية كوينزلاند، وفق «فرانس برس». 

وترك أحد الأولاد رسالة لعائلته أبلغهم فيها عن مخططاته.

وأفادت شرطة كوينزلاند برصد السيارة في وقت مبكر من صباح الأحد، في بلدة بانانا حيث يعتقد أن الأطفال سرقوا وقودًا قبل التوجه جنوبًا.

وعُثِر على المركبة مساء الأحد بالقرب من مدينة غرافتون، في ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة، على بعد 11 ساعة بالسيارة من روكهامبتون.

واضطرت الشرطة إلى محاصرة المركبة بعدما رفض الأطفال الخروج منها.

ولم يتضح أيّ منهم تولى القيادة، لكن الشرطة ترجح أن يكونوا قد تناوبوا على قيادة السيارة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في عدة جنح منسوبة إلى الأطفال خلال رحلتهم هذه.

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