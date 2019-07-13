«باربي» تُكرم ديفيد بووي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 يوليو 2019, 12:41 مساء
صورة وفرتها شركة ماتيل في 11 يوليو 2019 لدمية باربي على شكل ديفيد بووي (أ ف ب)

كرمت شركة «ماتيل» للألعاب الفنان، ديفيد بووي، في الذكرى الخمسين لصدور أغنيته «سبايس أوديتي»، من خلال دمية على شكل المغني البريطاني.

وتمثل الدمية التي ترتدي بزة معدنية اللون بخطوط وجزمة حمراء، بووي على شكل شخصية زيغي ستادراست، وفق «فرانس برس».

وقالت شركة ماتيل لدى عرضها الدمية البالغ سعرها 50 دولارا "احتفاء بأيقونتين في الثقافة الشعبية، تكرم باربي المغني والمؤلف والممثل ديفيد بووي الذي لا تزال تحولاته الموسيقية مصدر تأثير ووحي" إلى اليوم. وأضافت «نريد أن نكرم الإرث الثقافي لعبقري في مجال الموسيقى أعاد رسم حدود الروك».

وتوفي المغني العام 2016. وكانت أغنية «سبايس أوديتي» (1969) مستوحاة على ما كان يقول من فيلم «2001: إيه سبايس اوديسي» لستنالي كوبريك الذي صدر قبل سنة على ذلك.

وأطلقت ماتيل هذه السنة أيضًا دمية على شكل الإيطالية ساممتا كريستوفوريتي وهي رائدة الفضاء الوحيدة راهناً، في وكالة الفضاء الأوروبية، في إطار مشروع يهدف إلى دفع المزيد من الفتيات إلى خوض غمار العلوم والتكنولوجيا.

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