فريق طبي ليبي ينجح في زراعة الأذن الوسطى بمركز بنغازي الطبي

الدكتور عقيلة البرعصي.(الإنترنت)

نجح فريق طبي ليبي في زراعة أجهزة توصيل وترميم لعظام الأذن الوسطى لحالات تعاني من فقد في السمع بمركز بنغازي الطبي.

حيث أجريت صباح اليوم الأربعاء في مركز بنغازي الطبي بقسم العمليات عملية جراحية قام بها رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة الدكتور ومشرف تدريب المجلس الليبي والعربي للتخصصات الصحية عقيلة البرعصي.

وقال الدكتور عقيلة البرعصي «قمنا اليوم بأنجاز جديد خاص بالجراحات حديثة وهي جراحات زراعة الأذن الوسطى حيث ان المريض الأول كان يعاني من فقدان سمع كبير جدا ، ولكن العصب كان في حالة جيدة ، وبعد الفحوصات والصور المقطعية بمجهودات الأطباء تم تشخيص الحالة فقد كامل لعظام الأذن الوسطى».

وأضاف: «الجراحة كانت عبارة عن ترميم الأذن الوسطى وزراعة ثلاث عظام بجهاز زراعة كاملة وتم زراعة غضروف الطبلة وترميمها ، أما الحالة الثانية لديها فقد في أحد العظام فقط وهي تختلف من حيث الأجهزة المستخدمة في الجراحة وتم إجراء الجراحات بشكل ناجح بحمدالله».

ولفت البرعصي إلى أن «مركز بنغازي الطبي حاليآ هو الوحيد الذي يقوم بهذه الجراحات و الزراعات الحديثة والمتطورة مانتمنه هو إستمرارية العطاء والدعم من الوزارة كما نشد على ايدي الإدارة بالمركز الطبي ونتمنى منهم المزيد من الدعم ونسأل الله التوفيق والسداد لكل العاملين ، كما نتمنى الشفاء لجميع المرضى».

وأشاد الدكتورعقيلة البرعصي باالفريق الطبي الليبي الذي تكون من الدكتور مسعود التهامي، الدكتور أيمن فضيل، وفريق التخدير المرافق الدكتور سراج الجهاني والدكتورة تهاني الربيعي والدكتورة رندا العرفي وكبير فنيين محسن العقوري وفني تخدير فردوس البرعصي.