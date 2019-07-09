دورة لـ«خط النسخ» بهيئة الإعلام والثقافة

بنغازي - بوابة الوسط: ابتسام اغفير | الثلاثاء 09 يوليو 2019, 01:33 مساء

تستمر فعاليات دورة خط النسخ، التي يشرف عليها قسم الموارد البشرية بديوان الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، والتي بدأت فعالياتها، 23 يونيو، لمدة شهر ونصف الشهر.

ويقول رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بالهيئة، ابراهيم الدرناوي: «تهدف الدورة إلى الرفع من كفاءة موظفي ديوان الهيئة والجهات التابعة لها، والمساهمة في تطوير المجتمع من خلال فتح باب التسجيل لعامة الناس».

ويشير إلى أن مدة الدورة ستكون شهرا و نصف الشهر بمعدل يومين في الأسبوع هما السبت والأحد بواقع 30 ساعة تدريبية.

وحول استمرارية مثل هذه الدورات يقول إن «الإدارة تعمل وفقا لخطة معدة مسبقا، حيث يتم توفير الدورات بناء على الاحتياج التدريبي للموظفين ومدى الاستفادة يحكم استمرارية هذه الدورات من عدمها».

وعن مدى الإقبال على مثل الدورات، يقول الدرناوي إن هناك إقبالا كبير على الدورة، خصوصًا من أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

ويحاضر في هذه الدورة المدرب عبدالرحمن موسى أبوبكر وهو عضو هيئة تدريس بجامعة عمر المختار/ البيضاء، واختير بناءً على ما يمتلكه من خبرة في مجال قواعد الخط وأصوله.

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