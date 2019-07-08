دراجة نارية تفقد أول رجل أسود فرصة الصعود إلى الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 08 يوليو 2019, 01:19 مساء
الجنوب أفريقي ماندلا ماسيكو بعد حصوله على مقعد ليطير إلى الفضاء في العام 2013 (أ ف ب)

توفي رجل من جنوب أفريقيا حصل على فرصة ليصبح أول أسود من أفريقيا يسافر إلى الفضاء إثر حادث دراجة نارية قبل تحقيق حلمه، بحسب ما أعلنت عائلته الأحد.

وأطلق على ماندلا ماسيكو الذي يعمل منسق أسطوانات بدوام جزئي لقب «أفرونوت» بعد حصوله على مقعد ليطير إلى الفضاء في العام 2013 إثر مشاركته في مسابقة نظمتها شركة «أكس أبولو سبايس أكاديمي» ومقرها في الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

وأعلنت عائلته في بيان نشرته وسائل إعلام محلية أن ماندلا توفي في حادث دراجة نارية السبت.

وتغلب هذا الشاب البالغ 30 عامًا على مليون مشارك آخر من 75 دولة واختير واحدًا من 23 شخصًا سيسافرون في رحلة شبه مدارية لمدة ساعة في مركبة «لينكس مارك 2» الفضائية.

وشكّل فوز ماندلا المولود في بلدة سوشانغوف قرب بريتوريا في هذه المسابقة فخرًا وطنيًّا. وأمضى أسبوعًا في أكاديمية كينيدي للفضاء في فلوريدا حيث تلقى تدريبات مختلفة.

وأثناء وجوده هناك، التقى رائد الفضاء الأميركي باز ألدرين الذي كان ثاني رجل يسير على سطح القمر بعد نيل أرمسترونغ ضمن مهمة «أبولو 11» العام 1969، والتقط صورًا معه.

الرحلة الفضائية كانت مقررة أصلًا في العام 2015، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد جديد منذ ذلك الحين.

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