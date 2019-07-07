أميركا تطلب مصادرة 12 مليار دولار من أصول «إل تشابو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 12:21 مساء
خواكين غوسمان بعيد توقيفه في يناير 2016 (أ ف ب)

طلبت الحكومة الأميركية الجمعة مصادرة نحو 12,6 مليار دولار من الممتلكات العائدة لتاجر المخدرات المكسيكي خواكين «إل تشابو» غوسمان، توازي وفق تقديراتها الإيرادات التي جنتها عصابته النافذة حين كان يقودها.

وفي وثيقة سجلت الجمعة، في محكمة بروكلين في نيويورك، أشار المدعي العام الفيدرالي ريتشارد دونهيو إلى أن السلطات الأميركية لها «الحق في مصادرة أي أصول تشكل أو تتفرع من المخالفات المتصلة بالمخدرات والمرتكبة من المتهم»، وفق «فرانس برس».

وخلص في حساباته بالاستناد إلى أسعار المبيع المختلفة للمخدرات كما أوردها شهود عدة، إلى أن الكارتل الذي شارك «إل تشابو» في تزعمه على مدى ربع قرن حقق في أقل تقدير خلال هذه الفترة ما يقرب من 11,8 مليار دولار من الإيرادات جراء تجارة الكوكايين، و846 مليون دولار بفعل تجارة الماريغوانا و11 مليونًا من الاتجار بالهيرويين.

وجرى غسل هذه الأموال واستخدامها خصوصًا للدفع لشركاء الكارتل وموظفيه ومزوديه، فضلًا عن اقتناء معدات التواصل وشراء طائرات وغواصات أتى ذكرها خلال المحاكمة على أنها من الوسائل التي استخدمها الكارتل، وفق المدعي العام.

وأشار المدعي العام إلى أن «للحكومة الحق في المطالبة بتعويض مواز لقيمة الأصول المستخدمة في جريمة الغسل».

ويبدو أن المدعي العام غير مهتم في هذه المرحلة بالطريقة التي يمكن لتاجر المخدرات المكسيكي الأشهر من خلالها دفع هذه المبالغ.

وأضاف دونهيو «الحكومة ليست بحاجة لإثبات قدرة المتهم على الدفع» بل عليها فقط إثبات «أن المبلغ قابل للمصادرة».

وخلال المحاكمة، روى مساعد سابق لـ«إل تشابو» قصصًا من ضروب الترف والبذخ المفرط في حياة زعيم كارتل سينالوا في التسعينات.

وقال ميغيل أنخيل مارتينيس في شهادته أمام المحكمة إن «إل تشابو» كان يملك «أربع طائرات ومنازل على كل الشواطئ ومزارع في سائر الولايات المكسيكية»، فضلًا عن مقر سكني في مدينة أكابولكو الساحلية.

لكن لا معلومات عن ممتلكات «إل تشابو» منذ تسليمه للولايات المتحدة في يناير 2017 وعن الأصول التي نقلها إلى عائلته أو أصدقائه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»