رجل يظهر في حفلة شواء بعدما ظنت عائلته أنه توفي

عائلتان أميركيتان تقاضيان شرطة شيكاغو ومستشفى «ميرسي» بعد قضية خلط بين شخصين (أ ف ب)

قررت عائلتان أميركيتان مقاضاة شرطة شيكاغو ومستشفى في المدينة بتهمة الإهمال بعد الخلط بين هوية شخصين من أفرادهما.

واتصل أطباء من مستشفى «ميرسي هوسبيتال» في شيكاغو بشقيقات ألفونسو بينيت لإبلاغهن أن شقيقهما لا يملك أي أمل بالتعافي فقبلن بوقف الرعاية الطبية ليتبين أن الأمر يتعلق بشخص آخر يدعى إليشا بريتمان، وفق «فرانس برس».

وتقدمت عائلتا بينيت وبريتمان خلال الأسبوع الحالي بشكوى ضد الشرطة والمستشفى بتهمة الإهمال.

وتعود هذه القصة الغريبة إلى أبريل عندما عثر على رجل عار ومصاب بجروح خطرة تحت سيارة في شيكاغو ونقل إلى مستشفى «ميرسي».

وأعلنت الشرطة يومها لشقيقات ألفونسو بينيت أن الأمر يتعلق بشقيقهن.

ورغم شكوكهن حول هويته، وافقن في نهاية المطاف على وقف كل الأجهزة التي تساعده على الاستمرار بالحياة فنقل إلى وحدة للعناية البديلة حيث توفي بعد ثلاثة أيام.

وعندما كن يحضرن مراسم دفنه فوجئن بحضور ألفونسو بينيت إلى حفلة شواء لدى صديقة.

وقالت يولاندا هارفي إحدى شقيقات ألفونسو بينيت خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه العائلتان التقدم بشكوى «اتصلت بنا وقالت إنه هنا! إنه حي!».

وتم التعرف على هوية الرجل المتوفى بفضل بصماته ويدعى إليشا بريتمان ويبلغ التاسعة والستين.

وقال محامي العائلتين كانون لامبيرت «باختصار، كان يمكن تجنب هذا الوضع بسهولة وكان ينبغي أن يحصل ذلك».

وأشارت العائلتان في بيان «لدينا أسئلة كثيرة. ويدرس محققون كل جوانب هذه القضية».