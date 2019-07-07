ابن الأمير هاري وميغن تلقى العماد في مراسم خاصة

الأمير هاري وزوجته ميغن وطفلهما آرتشي خلال مراسم عماده (أ ف ب)

أقيمت معمودية آرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميغن، السبت، في مراسم خاصة في كنيسة قصر ويندسور.

وارتدى الطفل الأول لهاري وميغن الذي ولد في السادس من مايو، وهو السابع في ترتيب خلافة العرش البريطاني، نسخة عن رداء لمناسبات العماد الملكية صمم في الأساس العام 1841 لعماد الملكة فيكتوريا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووضع كل أطفال العائلة المالكة هذه النسخة في مراسم عمادهم في السنوات الـ11 الأخيرة، وأبقيت اسماء عرابي آرتشي سرًا.

ونشر دوق ودوق ساسكس صورتين رسميتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيهما للمرة الأولى بوضوح وجه الطفل.

وفي إحدى الصورتين، يظهر الزوجان مع الطفل وهم محاطون بأفراد العائلة من والدة ميغن دوريا راغلاند وشقيق هاري، وليام وزوجته كايت فضلًا عن والده الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وشقيقتي الأميرة ديانا والدة هاري الراحلة.

والتقط الصور المصور كريس آلرتون المتخصص في الموضة والبورتريهات الذي سبق وشارك في تصوير زواج هاري وميغن وطفلهما بعيد ولادته.