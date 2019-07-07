ابن الأمير هاري وميغن تلقى العماد في مراسم خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 يوليو 2019, 10:07 صباحا
الأمير هاري وزوجته ميغن وطفلهما آرتشي خلال مراسم عماده (أ ف ب)

أقيمت معمودية آرتشي ابن الأمير هاري وزوجته ميغن، السبت، في مراسم خاصة في كنيسة قصر ويندسور.

وارتدى الطفل الأول لهاري وميغن الذي ولد في السادس من مايو، وهو السابع في ترتيب خلافة العرش البريطاني، نسخة عن رداء لمناسبات العماد الملكية صمم في الأساس العام 1841 لعماد الملكة فيكتوريا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ووضع كل أطفال العائلة المالكة هذه النسخة في مراسم عمادهم في السنوات الـ11 الأخيرة، وأبقيت اسماء عرابي آرتشي سرًا.

ونشر دوق ودوق ساسكس صورتين رسميتين عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيهما للمرة الأولى بوضوح وجه الطفل.

وفي إحدى الصورتين، يظهر الزوجان مع الطفل وهم محاطون بأفراد العائلة من والدة ميغن دوريا راغلاند وشقيق هاري، وليام وزوجته كايت فضلًا عن والده الأمير تشارلز وزوجته كاميلا وشقيقتي الأميرة ديانا والدة هاري الراحلة.

والتقط الصور المصور كريس آلرتون المتخصص في الموضة والبورتريهات الذي سبق وشارك في تصوير زواج هاري وميغن وطفلهما بعيد ولادته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حفتر لـ«بلومبرغ»: حكومة الوفاق ليست هدفًا لعملياتنا وقرار طرح مبادرات ليس بيد ...
ليبيا
روسيا وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف التفاوض
ليبيا
وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»