تعميد ابن هاري وميغن يلقى انتقادات في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 12:25 مساء
الأمير هاري وميغن وابنهما آرتشي في قصر ويندسور، 8 مايو 2019 (أ ف ب)

تقام معمودية آرتشي، ابن الأمير هاري وزوجته ميغن، السبت في سياق «مراسم خاصة قصيرة»، بحسب ما كشف قصر باكينغهام الأربعاء، وهو قرار لقي انتقادات في بريطانيا.

وجاء في بيان صادر عن القصر أن «آرتشي هاريسون ماونتباتن - ويندسور سيعمّد خلال مراسم خاصة يحييها كبير أساقفة كانتربري في كنيسة صغيرة في قصر ويندسور يوم السبت 6 يوليو»، وفق «فرانس برس».

وسيتشارك والدا آرتشي، دوق ودوقة ساسكس «صورًا ملتقطة في اليوم عينه بعدسة المصوّر كريس آلرتون». وكان هذا المصوّر المتخصص في مجال الموضة والبورتريهات قد خلّد مراسم زواجهما.

وسيبقى اسما العرّابين طيّ الكتمان «نزولاً عند رغبة الوالدين»، بحسب ما أعلن قصر باكينغهام.

وأثار هذا القرار الذي كان محطّ تكهّنات كثيرة في وسائل الإعلام البريطانية في الأيام الأخيرة انتقادات كثيرة، أبرزها من المعلّقة المتخصصة في الشؤون الملكية بيني جونور التي اعتبرت أن الزوجين يرتكبان «خطأ» بعد ترميم دارتهما في قصر ويندسور في ورشة كلّفت دافعي الضرائب في بريطانيا 2,4 مليون جنيه إسترليني (3 ملايين دولار).

وقالت جونور التي وضعت سيرة عن الأمير هاري لصحيفة «صنداي تايمز»، «إما أن يعيشا بعيدًا عن الأضواء ويرمّما منزلهما بنفسيهما أو أن يلتحقا بالركب».

وأردفت «رؤية آرتشي وعرّابيه يوم المعمودية تثير اهتمام الناس. وكثيرون لا يتفهّمون لماذا عليهم دفع حوالي 3 ملايين جنيه لمنزل هاري وميغن، لذا سيكون من الصائب وفق أصول العلاقات العامة أن يرّد الوالدان الجميل ويظهرا طفلهما» المولود في السادس من مايو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
الإمارات تنفي ملكيتها لأسلحة أميركية عثرت عليها قوات حكومة الوفاق في غريان
ليبيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة