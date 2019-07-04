قاض يرفض تنظيم محاكمة جديدة لـ «إل تشابو»

خواكين غوسمان بعيد توقيفه في يناير 2016 (أ ف ب)

رفض قاضي تحقيق أميركي الأربعاء تنظيم جلسة أو محاكمة جديدة لتاجر المخدرات المكسيكي خواكين غوسمان «إل تشابو» كما كانت تطالب هيئة الدفاع بعدما أقر اعضاء في هيئة المحلفين بأنهم أخلوا بالقواعد بمتابعتهم التغطية الاعلامية للمحاكمة.

ورفض قاضي بروكلين الفدرالي براين كوغان كل حجج محامي الدفاع في قرار واقع في 45 صفحة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوضح ان أيا من المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام واطلع عليها بعض أعضاء هيئة المحلفين، من شأنها تغيير نتيجة المحاكمة نظرًا إلى وفرة الأدلة التي طرحها الادعاء خلال جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أشهر.

وفي طلب تقدموا به في مارس دعا محامو«إل تشابو» إلى جلسة خاصة للتحقق من معلومات أوردها في فبراير موقع «فايس نيوز».

وكان عضو في هيئة المحلفين قال للموقع الإخباري إن ما لا يقل عن خمسة أعضاء أخلوا بتعليمات القاضي كوغان بمتابعتهم تغطية بعض وسائل الإعلام، وشددت هيئة الدفاع يومها على أنه في حال أكدت الجلسة الخاصة هذه المعلومات فان القضاء سيطالب بمحاكمة جديدة، وأكد محامو «إل تشابو» أنهم سيستانفون قرار القاضي.

وستصدر العقوبة في حقه في 17 يوليو ويتوقع أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وادين خواكين غوسمان (62 عامًا) في 12 فبراير الماضي بعشر تهم من بينها إدارة كارتل سينالوا أو المشاركة في إدارته مدة 25 عامًا، وهذا الكارتل مسؤول عن تصدير مئات أطنان الكوكايين والمخدرات الأخرى إلى الولايات المتحدة.