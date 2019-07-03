إجلاء جثث سبعة متسلقين قضوا في جبال هملايا

إجلاء جثث متسلقين قضوا في جبال هملايا، 3 يوليو 2019 (أ ف ب)

أجلى عمال الإغاثة الهنود الأربعاء، جثث سبعة متسلقي جبال من جنسيات مختلفة قضوا في انهيار ثلجي نهاية مايو في منطقة هندية نائية في سلسلة جبال هملايا.

المستلقون هم أربعة بريطانيين وأميركيان وهندي وأسترالية كانوا قد فقدوا قبل ستة أسابيع في جبل ناندا ديفي، ثاني أعلى قمة في البلاد في ولاية أوتارخاند (شمال). وكان الرياضيون الثمانية يحاولون تسلق قمة جبلية لم يسبقهم إليها أحد، وفق «فرانس برس».

وإثر عملية طويلة ومعقدة، سحب مسعفون جبليون قبل عشرة أيام سبعًا من الجثث وكان أصحابها مربوطين بحبال داخل جدار من الثلج. وجرى التوقف عن عمليات البحث لاستعادة جثة الضحية الثامنة التي لم تكشف هويتها.

وفي ظل عدم تمكن الطوافات من ولوج المنطقة، أنزل المسعفون الجثث مشيًّا إلى أسفل المخيم.

ومن هناك، نقلت أربع جثث صباح الأربعاء، جوًا إلى بيتوراغاره كبرى مدن المنطقة، على أن تنقل الجثث الثلاث المتبقية خلال النهار.

وقال المسؤول المحلي فيجاي كومار جوغداندي «سننهي المسار القضائي المتصل بالتعرف إلى الجثث وتشريحها وسنحتفظ بها في مشرحة».

وفور انتهاء الإجراءات الشكلية، سيتم إعلام السفارات الأجنبية بالموضوع.