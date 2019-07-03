يونيو 2019 الأكثر حرًّا منذ 2016

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 03:42 مساء
ضربت أوروبا موجة حر غير مسبوقة ومتوقع أن تتكرّر من جرّاء احترار الكوكب (أ ف ب)

يونيو 2019 كان الشهر الأكثر حرًّا من هذا القبيل في العالم، بسبب خصوصًا موجة الحرّ غير المسبوقة التي ضربت أوروبا، والتي من شأنها أن تتكرّر من جرّاء احترار الكوكب.

وبحسب بيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية بشأن التغيّر المناخي، ارتفعت الحرارة 0,1 درجة مئوية في شهر يونيو 2019 نسبة إلى شهر يونيو الأشدّ حرًّا المسجلّ في العام 2016، غير أن الحرارة كانت أعلى بدرجتين مئويتين في أوروبا، وفق «فرانس برس».

وحطّمت أرقام قياسية عدّة الأسبوع الماضي في عدّة بلدان أوروبية خنقها الحرّ، بسبب خصوصًا رياح ساخنة آتية من الصحراء. وتخطّت الحرارة المعدّلات الموسمية بـ 10 درجات في ألمانيا وشمال إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، حيث سجّلت أعلى حرارة على الإطلاق بلغت 45,9 درجة مئوية الجمعة.

وخلصت «كوبرنيكوس» بالاستناد إلى بيانات جمعتها أقمار صناعية وأخرى مدوّنة في السجّلات إلى أن الحرارة في يونيو 2019 في أوروبا كانت أعلى بـ3 درجات مئوية من المعدّل السائد بين 1850 و1900.

وقال جان-نويل تيبو رئيس الخدمة «تظهر بياناتنا أن الحرارة في جنوب غرب أوروبا كانت مرتفعة بشكل غير معهود الأسبوع الماضي».

وأردف «من المرجّح أن نشهد مزيدًا من هذه الظواهر في المستقبل من جرّاء التغير المناخي».

ولفت فريق «كوبرنيكوس» إلى أنه من الصعب ربط معدّل الحرّ القياسي هذا «مباشرة» بالتغير المناخي، غير أن فريقًا من العلماء حلّل موجة الحرّ التي اجتاحت فرنسا خلص الثلاثاء إلى أن «احتمال حدوثها ازداد خمس مرات» بسبب الاحترار المناخي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بالفيديو.. مالك الزناد يبدأ أولى تدريباته العنيفة بلندن مع ماكجيجان
رياضة محلية
«فرانس برس»: هذه أهداف حفتر من التصعيد تجاه تركيا
ليبيا
حكومة هونغ كونغ تندد بالعنف والصين تطالب بملاحقات جنائية بعد اقتحام البرلمان
دولى
كاركاتير خيري - صفقة القرن!
كاريكاتير
الصراع في ليبيا يمتد إلى المياه.. ويهدد 4 ملايين بـ«العطش»
ليبيا
في مؤتمر تأسيس الهيئة البرقاوية.. الكزة يدعو إلى مصالحة وتوزيع عادل للثروة
ليبيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الشاعر الجيلاني طريبشان
ثقافة وفن
إيفانكا ترامب عرضة للسخرية عبر وسائل التواصل بسبب حضورها الدائم إلى جانب الرئيس
دولى
ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تساقط شعرك يخفي مشكلات صحية خطيرة