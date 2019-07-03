النمسا تحظر التدخين في المطاعم والمقاهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 02:23 مساء
يمنع التدخين في المطاعم والمقاهي اعتبارًا من نوفمبر (أ ف ب)

بعد سنوات طويلة من النقاش، صوّت البرلمان النمساوي الثلاثاء، على قانون يمنع بموجبه التدخين في المطاعم والمقاهي اعتبارًا من نوفمبر.

وقالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي باميلا راندي فاغنر التي كان حزبها في طليعة الحملة «سنحافظ على الصحة ونطيل عمر مئات الآلاف من النمساويين»، وفق «فرانس برس».

وحتى اليوم، كان التدخين لا يزال مسموحًا في النمسا في المؤسسات التي تضم مساحات مخصصة للتدخين، وفي تلك التي تقل مساحتها عن 50 مترًا مربعًا. ومع ذلك، اختارت مؤسسات عدة حظر التدخين في مكاتبها.

ووافقت على مشروع القانون الذي يحظر التدخين تمامًا في المطاعم والحانات اعتبارًا من الأول من نوفمبر كل التكتلات البرلمانية باستثناء الحزب اليميني المتطرف «إف بي أو».

في العام 2015، تبنى الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون قانونًا لمكافحة التدخين في قطاع المطاعم، لكن هذا القانون ألغي عندما تولى «إف بي أو» السلطة في أواخر العام 2017، في تحالف مع المحافظين بقيادة المستشار سيباستيان كورتز.

وانهار ائتلاف المحافظين واليمين المتطرف بعد نشر فيديو في 17 مايو، أوقع بزعيم حزب الحرية السابق هاينز-كريستيان شتراخه الذي ظهر وهو يعرض على امرأة تدّعي أنها مقربة من مستثمر روسي، عقودًا عامة في النمسا مقابل منحه تمويلات غير قانونية، خلال لقاء جمعهما في جزيرة إيبيزا. 

وعلى الأثر، سحب البرلمان النمساوي الثقة من كورتز.

وفي ظل عدم وجود تحالف، شكل الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون والليبراليون وعلماء البيئة جبهة مشتركة ضد اليمين المتطرف وفرضوا الثلاثاء الحظر على التبغ.

النمسا كانت من آخر الدول الأوروبية التي ما زالت تسمح بالتدخين في المطاعم والمقاهي والحانات رغم دعوات الحظر المستمرة منذ أكثر من عقد.

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