كايت تترك المقصورة الملكية في ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 05:41 مساء
جلست كايت بين 318 مقعدًا عاديا (أ ف ب)

تركت كايت زوجة الأمير وليام المقصورة الملكية في ويمبلدون وجلست على مقعد عادي لمشاهدة لاعبة بريطانية تشارك في دعوة خاصة على أحد الملاعب الثانوية في مجمع نادي عموم إنجلترا.

في خطوة نادرة لأحد أفراد العائلة المالكة، جلست كايت على المقاعد العادية في الملعب 14 لمشاهدة مباراة بين هارييت دارت وكريستينا ماكهيل، وفق «فرانس برس».

وجلست كايت التي كانت ترتدي ثوبًا أبيض وتضع نظارتين شمسيتين إلى جانب آن كيوثافونغ قائدة منتخب بريطانيا في مسابقة كأس الاتحاد والبريطانية كايتي بولتر المصنفة ثالثة في بريطانيا.

ورغم أن المصورين احتشدوا في المقاعد المقابلة لتصويرها، بدا معظم المشاهدين غير مدركين تمامًا أن كايت تجلس بينهم.

وأصبحت كايت (37 عامًا) وهي من محبي رياضة كرة المضرب، الراعية الرسمية لنادي عموم إنجلترا في العام 2017 حين تولت هذا المنصب من الملكة إليزابيث الثانية.

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