تغريم شركة تنظيم حفلات هندية لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 12:07 مساء
المنتجع الفخم حيث أقيمت حفلات الزفاف في صورة تظهر النفايات المنتشرة في المكان (أ ف ب)

غُرّمت شركة تنظيم حفلات زفاف استعانت بها عائلة غوبتا التي تلاحقها الفضائح في جنوب أفريقيا، بسبب التغوط ورمي النفايات عقب الاحتفالات التي أقيمت في منتجع فخم تحيط به سلسلة جبال ناندا ديفي، بحسب ما قال مسؤول حكومي الإثنين.

وثمة تحقيقات في حق عائلة المهاجرين الهنود الأثرياء الذين غادروا جنوب أفريقيا في العام 2017 لضلوعهم في سلسلة من الصفقات المشبوهة التي شملت مسؤولين حكوميين وممتلكات تعود إلى الدولة، عقدت خلال فترة حكم الرئيس السابق جايكوب زوما التي استمرت تسع سنوات، وفق «فرانس برس».

واستعان الأشقاء غوبتا الثلاثة بشركة «إي فاكتورز» لتنظيم حفلات زفاف فخمة لأولادهم الشهر الماضي في أولي، وهو منتجع للتزلج محاط بسلسلة جبال ناندا ديفي في ولاية أوتاراخاند الهندية. واستقطبت حفلات الزفاف اهتمامًا واسع النطاق في الهند بعد انتشار صور للمكان الخلاب وهو مليء بالزهور المتعفنة وفضلات الطعام والقمامة.

وقال المسؤول المدني المحلي إس بي نوتيال إن المنظمين غرّموا بدفع 250 ألف روبية (3621 دولارًا) لتركهم المكان بالشكل الذي كان عليه.

وأضاف أن بعض العمال الذين عينتهم الشركة قد تغوطوا في المكان أيضًا.

كذلك، غُرم الفندق حيث أقيمت حفلات الزفاف بدفع 25 ألف روبية (362 دولارًا) لتركه «أنظمة الصرف الصحي مفتوحة».

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عمالاً مدنيين جمعوا منذ 22 يونيو حوالي 30 طنًا من النفايات.

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